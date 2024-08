Germán Cano é ídolo do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/08/2024 09:20

Rio - No próximo domingo, o Fluminense receberá o São Paulo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), em um confronto que nos últimos anos teve nome e sobrenome: Germán Cano. O argentino fez os últimos quatro gols do clube carioca sobre o paulista no estádio, mas tem presença incerta.

O argentino não entra em campo desde o dia 24 de julho, quando o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0. Deste então faz um trabalho para melhorar suas condições físicas e zerar suas dores para poder voltar a atuar.



"A questão do Cano é uma questão um pouco mais crônica e chegou no momento em que estava atrapalhando demais o rendimento do atleta e você se submete, porque o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer gol. O time está precisando dos gols e aí não temos nenhuma coisa nem outra coisa. E eu quando cheguei aqui disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. Se passássemos a fazer uma recuperação de lesão, iríamos fazer ela de forma completa", afirmou Mano Menezes.

Na partida entre Fluminense e São Paulo, em 2022, Germán Cano marcou os três gols da vitória de virada do clube carioca por 3 a 1. No ano passado, a partida foi o encontro do campeão da Libertadores com o vencedor da Copa do Brasil, novamente brilhou a estrela do argentino que fez o gol único da partida.