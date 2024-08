Fluminense negocia com Gabriel Fuentes - Alfredo Ariza / Junior Barranquilla

Publicado 27/08/2024 15:20

Rio - Em busca de um reforço para a lateral esquerda, o Fluminense fez uma proposta por Gabriel Fuentes, de 27 anos, do Junior Barranquilla. Porém, de acordo com informações do jornalista Pipe Sierra, o Tricolor enfrenta concorrência de equipes europeias pela contratação do jogador.

O staff de Gabriel Fuentes estaria avaliando três outras propostas, além da feita pelo Fluminense, sendo duas de clubes do Velho Continente. Em relação a negociação com o Tricolor, Pipe Sierra afirmou que ainda existem algumas questões a serem resolvidas pelas partes.



O lateral, de 27 anos, foi oferecido ao Fluminense, o seu nome agradou e uma oferta foi feita. O Tricolor busca uma opção para o setor após as lesões de Marcelo e Diogo Barbosa. Por ter atuado nas oitavas de final da Libertadores pelo Júnior, o lateral não pode entrar em campo pelo Tricolor na competição.



Gabriel Fuentes soma 37 jogos pelo Junior Barranquilla nesta temporada, com dois gols marcados e quatro assistências. Ele tem contrato com o clube colombiano até o fim do ano que vem.