Torcida do Fluminense deve comparecer em bom público ao Maracanã para o duelo com o São Paulo - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 30/08/2024 16:13

Rio - A promessa é de casa cheia no Maracanã para o duelo entre Fluminense e São Paulo, no domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para a partida.

O confronto será o primeiro do time carioca desde que saiu da zona do rebaixamento pela primeira vez após três meses . A equipe de Mano Menezes vem embalada depois da vitória fora de casa sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na última rodada do Brasileirão, além da classificação para as quartas da Libertadores.

Por outro lado, o Tricolor fará seu primeiro jogo sem André. O jogador foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra , e já foi aprovado nos exames médicos, restando apenas o anúncio oficial de seu novo clube.

As equipes vivem situações diferentes na tabela. O Fluminense está em 16º, com 24 pontos, enquanto o São Paulo é quinto, com 41.