André em treino pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/08/2024 15:20

Rio - O Fluminense finalizou os últimos detalhes da transferência de André para o Wolverhampton, da Inglaterra. Apesar de ter cedido os 100% dos direitos econômicos, o Tricolor ficará com 10% da mais valia (ou seja o lucro) que o clube inglês tiver em uma possível futura venda do brasileiro. As informações são do portal "Trivela".

A Premier League não permite que jogador que sejam inscritos na competição tenham seus direitos fatiados. O Fluminense tentava vender somente 90% de André. A operação renderá 22 milhões de euros fixos (R$ 136 milhões), com metas que podem render ainda mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões) ao Fluminense.



Além do lucro de 10% do lucro de uma possível negociação, além do mecanismo de solidariedade da Fifa a que tem direito. Como André ficou no Fluminense até completar 23 anos, o Tricolor deverá ter direito a algo em torno de 5% da futura transferência do volante.



Nascido em Ibirataia, na Bahia, André foi formado pelas categorias de base do Fluminense. O volante se profissionalizou em 2020. No total, o jovem entrou em campo em 197 jogos, fez quatro gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.



Pelo Fluminense, André chegou até a seleção brasileira. O volante foi, inclusive, convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos próximos compromissos das Eliminatórias em setembro contra o Equador, em Curitiba, e em Assunção contra o Paraguai.