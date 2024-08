André vai jogar no futebol inglês - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 29/08/2024 12:30

Rio - O volante André, de 23 anos, viveu nesta quinta-feira o seu último dia no Fluminense. Com negociação avançada para defender o Wolverhampton, da Inglaterra, o jogador compareceu ao CT do clube carioca, na parte da manhã, se despediu dos companheiros de equipe, e se emocionou bastante.

André será negociado por 22 milhões de euros (algo em torno de R$ 136 milhões) fixos, com a possibilidade de um bônus de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões). O Fluminense ainda negocia a manutenção de 10% dos direitos econômicos do volante.

Nascido em Ibirataia, na Bahia, André foi formado pelas categorias de base do Fluminense. O volante se profissionalizou em 2020. No total, o jovem entrou em campo em 197 jogos, fez quatro gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.

Pelo Fluminense, André chegou até a seleção brasileira. O volante foi, inclusive, convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos próximos compromissos das Eliminatórias em setembro contra o Equador, em Curitiba, e em Assunção contra o Paraguai.