Mano terá que quebrar a cabeça com saída de André - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 29/08/2024 07:50 | Atualizado 29/08/2024 08:13

Rio - A saída do volante André, de 23 anos, rumo ao futebol inglês, poderá fazer Mano Menezes efetivar um esquema que ele utilizou na última partida, devido ao desfalque de Samuel Xavier. Para tornar o sistema defensivo menos exposto, o treinador conta com a possibilidade de escalar três zagueiros.

Com isso, a dupla que vem sendo formada por Thiago Silva e Thiago Santos ganharia a companhia de Felipe Melo. O Tricolor tem outras opções como Antônio Carlos e ainda aguarda o retorno de Ignácio, que realizou uma artroscopia no joelho esquerdo.

O substituto natural de André é Facundo Bernal, que foi contratado justamente para a vaga do volante da seleção brasileira. Porém, com apenas 21 anos, e em adaptação no futebol brasileiro, o uruguaio dificilmente conseguirá assumir a responsabilidade de atuar com a mesma desenvoltura do ídolo tricolor. Um esquema que proteja mais os volantes poderá ser tentado por Mano Menezes.

Com a possível entrada de um zagueiro ficaria a dúvida de quem perderia espaço no time titular. A ausência de um lateral-esquerdo no atual momento pode ser um indicador de que Mano possa manter o mesmo modelo da equipe que bateu o Atlético-MG. Porém, caso opte por ser mais conservador, o treinador poderá sacar Kevin Serna e deixar o Fluminense com uma opção menos ofensiva.