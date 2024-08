Germán Cano está perto de retorno ao time do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Germán Cano está perto de retorno ao time do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 28/08/2024 12:03

pela primeira vez desde que se recuperou de lesão no pé direito.



Leia mais: Cano fez últimos quatro gols do Fluminense sobre São Paulo no Maracanã



Sem atuar desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em 24 de julho, Cano dependerá dos próximos três treinos para saber se poderá retornar à equipe. Se não sentir problema algum, deve ser relacionado. Germán Cano pode retornar ao Fluminense no domingo (1), contra o São Paulo, às 18h30, no Maracanã. O atacante participou do treino desta quarta-feira (28) junto aos companheirosSem atuar desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em 24 de julho, Cano dependerá dos próximos três treinos para saber se poderá retornar à equipe.

Retornos além de Germán Cano

Mesmo caso de Marcelo. O lateral se machucou após ficar em campo cinco minutos no 2 a 2 com o Juventude, no dia 7, mas está recuperado de dores na coxa direita.



Ele voltou a trabalhar com o elenco na terça-feira (27). Outra novidade foi Renato Augusto, que ficou fora do confronto contra o Grêmio, pela Libertadores, com dores na coxa esquerda.



Tricolor, leva menos de um minuto para cadastrar sua biometria facial para acesso ao Maraca!



Cadastre agora >> https://t.co/FBsd8Vbcru



Lembrando que o acesso na partida contra o São Paulo, no domingo, será realizado exclusivamente via biometria facial nos setores Maracanã… pic.twitter.com/fAJNCoBcbk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2024

Desfalques do Fluminense