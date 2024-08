Facundo Bernal em treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/08/2024 12:43

Rio - Após disputar três partidas, Facundo Bernal foi apresentado oficialmente no Fluminense, nesta quarta-feira (28), no CT Carlos Castilho. O jogador, de 21 anos, foi contratado por cerca de R$ 20 milhões por 60% dos direitos econômicos junto ao Defensor, do Uruguai, e assinou contrato até julho de 2028. O uruguaio revelou detalhes da negociação e que não pensou duas vezes em aceitar a proposta tricolor.

"Quando soube do interesse, não acreditei. Era um sonho jogar no campeão da América. Desde o primeiro momento disse que sim e que estava muito feliz. Em um momento, a negociação estava difícil, mas deixei claro o meu desejo de jogar no Fluminense. Estava desesperado para vir por todas as estrelas que tem. Estou feliz por estar aqui e por jogar a Libertadores", disse o jogador.

Facundo Bernal foi contratado para ser o substituto imediato de André, que ainda tem a permanência incerta nesta janela. O volante é alvo constante de clubes europeus, e o Fluminense aguarda uma proposta a qualquer momento. O jogador uruguaio rasgou elogios ao novo companheiro e agradeceu a confiança do clube em enxergá-lo como o sucessor do cria de Xerém.

"É muito importante me verem como sucessor do André. O vejo no dia a dia e não dá para acreditar. Ele é muito jovem e, para o que joga, é espetacular, uma maravilha. Parece que tem 30 anos de carreira, é uma loucura. Como pessoa também, me tratou bem desde que cheguei, me colocaram ao lado dele e falamos da melhor maneira", revelou volante.

Por fim, Bernal revelou o sonho de jogar na seleção uruguaia. O jogador crê que o acerto com o Fluminense pode aproximá-lo de uma convocação e citou o atacante colombiano Jhon Arias como exemplo. Além disso, revelou que o tema foi motivo de conversas com o representante durante a negociação e ficar no radar de Bielsa, atual treinador da Celeste, pesou.

"É um sonho representar a Seleção. É o maior privilégio de todo jogador de futebol. Jhon Arias esteve na Copa América e teve um desempenho estupendo. Tive várias conversas com meu representante e minha família sobre isso. Recebi várias ofertas, mas pensei também em estar no radar de Bielsa. O que miro agora é a Libertadores, que é o mais importante aqui", finalizou.

Tristeza com morte de Izquierdo

Facundo Bernal abriu a coletiva de apresentação com um pronunciamento lamentando a morte de Juan Izquierdo, do Nacional . O jogador, de 27 anos, faleceu nesta terça-feira (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

"Primeiro de tudo queria lamentar a perda de Juan Izquierdo, é um conhecido meu de muitos anos. Estou muito triste. Lendo a notícia à noite não pude crer que tinha acontecido isso a um garoto de 27 anos. Para a família é uma perda muito grande e para todo o mundo do futebol. Estamos todos com o coração partido", disse o jogador.

Juan Izquierdo passou mal e desmaiou em campo contra o São Paulo, no Morumbis, e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o último dia 22. Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia cardíaca. O jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.

No último domingo (25), Izquierdo apresentou uma piora no quadro após os exames identificarem uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou cinco dias internado na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica. Segundo o boletim médico, o defensor faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.