Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, estava internado desde o dia 22 de agosto em São PauloEitan Abramovic/AFP

Publicado 27/08/2024 22:42 | Atualizado 27/08/2024 22:47

Morreu nesta terça-feira (27) o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos, jogador do Nacional-URU. Ele estava internado desde a última quinta-feira (22) no Hospital Albert Einstein após desmaiar em campo na partida contra o São Paulo, no Morumbis, válida pelas oitavas de final da Libertadores, e sofrer uma parada cardíaca. O uruguaio deixa a mulher e dois filhos.



Boletins médicos do últimos dias já apontavam um quadro irreversível de Izquierdo, com graves problemas neurológicos e a necessidade de ventilação mecânica. Familiares e todo o elenco do Nacional, assim como alguns jogadores do São Paulo, foram ao Albert Einstein para se despedirem do atleta.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Relembre o caso



O zagueiro do Nacional desmaiou em campo aos 39 minutos do segundo tempo. Encaminhado ao Hospital Albert Einstein, o jogador ainda teve uma parada cardíaca quando saía de ambulância do estádio Morumbis. Exames iniciais já mostraram comprometimento cerebral e aumente da pressão intracraniana.



Izquierdo já havia sido diagnosticado com arritmia cardíaca em 2014, como revelou o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá.



Carreira

Após surgir no Cerro, Izquierdo passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Quando retornou ao Uruguai, defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Foram 25 partidas na temporada pelo clube tricampeão da Libertadores.