Jean Lucas foi revelado pelo Flamengo em 2018 e chegou ao Bahia no início deste ano - Letícia Martins / EC Bahia

Publicado 27/08/2024 18:59

Salvador - Cria do Ninho do Urubu, o meio-campista Jean Lucas projetou o duelo do Bahia com o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ele revelou ter um carinho especial pelo Rubro-Negro, mas ressaltou que agora defende o Esquadrão de Aço e fará de tudo pela classificação à próxima fase do torneio.

"Tenho um carinho imenso pelo Flamengo. Foi o clube que me revelou, que abriu as portas para mim quando eu tinha 16 anos. Tenho um carinho imenso pelo clube, mas agora eu defendo as cores do Bahia. Espero que a gente possa fazer um grande jogo na nossa casa, junto com o nosso torcedor", declarou o camisa 6 em entrevista coletiva nesta terça-feira (27).

"Para a gente já é uma final. Todos os jogos que entramos em campo é como se fosse o último. Acho que temos tudo para chegar na final e ser campeão com o trabalho do nosso elenco, do Rogério Ceni", completou.

Jean Lucas começou a atuar pelo profissional do Flamengo em 2018, quando fez 23 partidas e se projetou para o mercado. No ano seguinte, deixou o Rio de Janeiro e assinou com o Santos.

Agora, ele vai reencontrar o clube que o formou no mata-mata da Copa do Brasil. O duelo de ida será nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Na próxima semana, as equipes vão se enfrentar no Maracanã para definir quem avança à semifinal.