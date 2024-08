Segurança do Vasco se envolveu em confusão com jogadores do Athletico-PR - Reprodução/Premiere

Publicado 27/08/2024 16:43

Rio - O segurança do Vasco que se envolveu em confusão com jogadores e membros da comissão técnica do Athletico-PR na última segunda-feira (26), após a vitória de virada do Cruz-Maltino pelo placar de 2 a 1, em São Januário, se pronunciou sobre o assunto. Betinho, como é conhecido, disse que tentou apenas se defender dos atletas da equipe paranaense.

"Como pode uma pessoa falar uma coisa que as imagens mostram outra? Deus no controle. Jogador pode tudo, eu sou um simples segurança que tentei me defender de quase 20 atletas contra um segurança", disse, em publicação nas redes sociais.

Betinho, inicialmente, discutiu com os jogadores do Athletico-PR e foi afastado da confusão pelo volante Souza, que cruzou todo o gramado ao ver a cena logo após o apito final do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro. Em seguida, reservas do Furacão foram para cima do funcionário do Vasco e começou uma grande troca de empurrões e outras agressões.

Quando tudo parecia mais calmo, já na saída para os vestiários, Betinho apareceu novamente. O atacante Di Yorio, do Athletico, gesticulou e faliu em tom de cobrança quanto à atitude de minutos antes. O segurança do Vasco chegou a tentar aplicar um soco em um membro da delegação paranaense. Fernando, lateral-esquerdo do Furacão, que sequer entrou na partida, foi para cima e acertou um soco no funcionário da equipe mandante.