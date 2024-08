David em treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

David em treino no VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/08/2024 14:30

Rio - O atacante do Vasco, David, de 28 anos, pode ser desfalque para o clube carioca na próxima quinta-feira, quando a equipe carioca encara o Athletico-PR, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele está hospitalizado com um quadro de celulite facial. As informações são do portal "GE".

O atacante ficou com o rosto levemente inchado nos últimos dias, e a internação se deve à medicação direta no corpo, com corticoide na veia. A tendência é que David receba alta nesta quarta-feira, e o Cruz-Maltino adota otimismo em relação a sua participação contra o Athletico-PR.



"A gente relacionou o David entre os 24, mas ele não amanheceu bem e teve que ser cortado. David vem de dois jogos muito bons, crescendo muito, mas foi a vez de mostrar que temos um grupo forte", afirmou Rafael Paiva, na última segunda-feira, antes da vitória do Vasco sobre o Furacão pela Série A.

Com sete gols em 35 jogos, David é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, atrás somente de Pablo Vegetti, que balançou as redes em 17 oportunidades. O atacante brasileiro chegou ao Cruz-Maltino este ano e atuou em 35 partidas.