Jean Meneses é mais um reforço do Vasco nesta segunda janela de transferênciasDivulgação

Publicado 27/08/2024 11:44 | Atualizado 27/08/2024 11:59

Apesar de ser conhecido pelo sobrenome Meneses, no Vasco ele preferiu ser chamado de Jean David.

"Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender esta camisa, é um orgulho muito grande", disse a nova contratação vascaína.

A diretoria vascaína agora corre contra o tempo para conseguir inscrever Jean Meneses ainda nesta terça, a tempo de ficar à disposição para as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

O atacante atuou por sete anos no México, e antes de defender seu último clube, ele também passou pelo León. Ele chama a atenção pela baixa estatura: 1,63m.



Jean pode atuar pelos dois lados de campo, mas prefere jogar pela esquerda. E já foi convocado pela seleção do seu país.

Essa é a quinta contratação feita pelo Vasco nesta janela de transferências. A SAF já anunciou Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez. E ainda busca por zagueiro.

Depois de desistir de Mauricio Lemos, do Atlético-MG , que está de saída do Fenerbahçe. Um proposta de empréstimo foi feita, mas o Santos e outros clubes brasileiros também têm interesse no jogador.