Durante os 90 minutos, o Vasco venceu de virada, por 2 a 1, com gols de Emerson Rodríguez e Vegetti - Jorge Rodrigues / Agif / Estadão Conteúdo

Publicado 27/08/2024 14:51

O juiz da partida registrou a presença do funcionário, conhecido como Betinho, e a expulsão do lateral Fernando, do Furacão, por se envolver na confusão.

"Relato que após o término do jogo, na entrada do túnel de acesso de ambas equipes, foi identificado a presença do sr. Roberto Barbosa Gama, segurança do Vasco da Gama SAF. Informo que o mesmo trocou socos com o atleta nº 6, sr. Fernando Bueno Jr, do Club Athletico Paranaense", escreveu o árbitro.

"Após a revisão das imagens sugeridas pelo VAR, expulsei o atleta citado acima do Athletico. Não foi possível apresentar o cartão vermelho porque o atleta já estava no seu vestiário, sendo assim informado ao capitão da equipe. O nome do segurança foi informado pelo delegado da partida porque o mesmo já havia se ausentado do campo de jogo", completou.

Durante os 90 minutos de bola rolando, o Vasco venceu de virada com gols de Emerson Rodríguez e Vegetti. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rafael Paiva chegou aos 31 pontos e subiu à 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Entenda a confusão

O desentendimento começou após o apito final da partida. Reservas do Athletico-PR trocaram empurrões e socos com o segurança do Vasco. Na sequência, outros jogadores e funcionários de ambos os clubes trocaram empurrões.

Depois, quando a situação parecia contornada, nova confusão ocorreu no acesso ao túnel dos vestiários. O árbitro, então, foi ao VAR para analisar as imagens.