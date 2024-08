Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR - Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 26/08/2024 22:57

Rio - Com um segundo tempo de gala em São Januário e soluções que saíram do banco de reservas, o Vasco superou importantes baixas e venceu o Athletico-PR, de virada, pelo placar de 2 a 1 na noite desta segunda-feira (26), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rafael Paiva saiu atrás do marcador e virou com gols marcados por Emerson Rodríguez e Vegetti para dar um salto na tabela e ver mais de longe o risco na parte inferior.

A vitória em casa levou o Cruz-Maltino à oitava colocação do Brasileirão com 31 pontos somados. O próximo compromisso será novamente em São Januário contra o Athletico-PR, na quinta-feira (29), pela ida da fase quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo

Apesar dos desfalques importantes de Coutinho, com Covid-19, e David, com quadro de celulite facial, o Cruz-Maltino conseguiu seguir a ideia de jogo proposta por Rafael Paiva e buscou ter a bola diante do Furacão na Colina Histórica. Com Payet centralizado, a equipe rodou o jogo buscando as opções entre as linhas dos paranaenses, mas pecou no terço final nas primeiras movimentações.



Se meio e ataque buscavam as construções, a defesa do Vasco viveu mais um dia ruim e isso custou caro após diversos erros de saída de bola e posicionamento. O Athletico aproveitou isso, conseguiu construir bem pelo meio até a bola aparecer para o volante Gabriel, que finalizou livre da entrada da área e acertou o canto direito de Léo Jardim aos 23 minutos.



Foi uma primeira etapa marcada por muitos erros do time cruz-maltino. Organizado em um primeiro momento, chegou a acertar a trave após cabeceio de Vegetti, mas foi apenas essa a ação de maior perigo. Em um cenário geral nos primeiros 45 minutos, o Athletico-PR foi superior e só não aumentou o marcador devido à boas intervenções do goleiro Léo Jardim.

Superioridade

Na volta para a segunda etapa, o Furacão seguiu em cima buscando ampliar o placar. O Vasco acordou no duelo e levou muito perigo no jogo aéreo nos primeiros ataques com Vegetti e Rayan, que acabara de entrar no lugar de Adson. Fôlego novo, imposição física e mais energia em campo. 45 minutos de gala para a virada.



Assim, o time comandado por Rafael Paiva chegou ao gol de empate e com participação de Rayan. Em contra-ataque, o jovem recebeu pelo meio e deu um tapa na frente quebrando a linha de marcação, deixando uma jogada de três atacantes contra um defensor. A bola ficou com Emerson Rodríguez, eu foi para a jogada individual, driblou Thiago Heleno e finalizou com categoria no canto esquerdo aos 23 minutos.



No momento em que a torcia cantava que "o Vasco é o time da virada", veio o segundo do Gigante da Colina, e um golaço de voleio para fazer valer a famosa "lei do ex" com Hugo Moura. No entanto, após indicação para revisão, o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro anulou o gol marcando impedimento de Vegetti, que, na sua interpretação, participou do início do lance disputando a bola com o zagueiro Thiago Heleno - que afastou para o lado dando origem à possibilidade de finalização do volante do Vasco.



Apesar disso, o Vasco não desistiu e novamente uma peça que saiu do banco de reservas apareceu na jogada do gol da virada. Este valeu. Leandrinho, que acabara de entrar no lugar de Emerson Rodríguez, foi acionado no fundo pela esquerda por Payet e cruzou na cabeça de Vegetti, que cabeceou no canto direito, tirando Léo Linck do lance, aos 40 minutos do segundo tempo. Explosão em São Januário na reta final e mais três pontos na conta.

FICHA TÉCNICA



Vasco 2 x 1 Athletico-PR



Local: São Januário

Data e hora: 26/8 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau



Gols: Emerson Rodríguez 23'/2ºT e Vegetti 40'/2ºT (VAS); Gabriel 23'/1ºT (CAP)



Cartões amarelos: Mateus Caevalho (VAS); Thiago Heleno e João Cruz (CAP)



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson (Rayan), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.



ATHLETICO-PR: Léo Linck, Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Cuello), Christian e Nikão; Canobbio (Julimar) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.