Vegetti, do Vasco, comemorando seu gol no duelo com o Athletico-PR - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/08/2024 23:40

No primeiro compromisso da sequência envolvendo Vasco e Athletico-PR, o Cruz-Maltino levou a melhor na noite desta segunda-feira, em São Januário, com gol da virada aos 40 minutos marcado por Vegetti . O atacante argentino celebrou o resultado pela 24ª rodada do Brasileirão, analisou a partida, projetou dificuldade contra o rival na Copa do Brasil e seguiu pedindo atenção à reta final dos jogos.

"O jogo era muito importante para tudo que vale. Um rival que sempre está na parte de cima da tabela. Vamos reencontrar com eles na quinta-feira. Sabíamos que teríamos que ganhar. Sabemos que não fizemos um bom primeiro tempo, mas melhoramos no segundo tempo. Conseguimos o empate, fizemos outro gol que foi impedimento meu e conseguimos o gol da vitória. Para tudo o que vai vir, é muito importante", analisou o centroavante, em entrevista ao "Premiere".

Em jogos recentes do Brasileirão, o Vasco cedeu empates em 2 a 2 nos últimos minutos, como em casa contra o Red Bull Bragantino, com gol sofrido aos 44 do segundo tempo, e contra o Criciúma, em Santa Catarina, aos 49. Vegetti cobrou atuação regular para conquistar os resultado.

"A gente vinha tomando gols no início do jogo e no fim do jogo. Não pode acontecer. Se queremos chegar na parte de cima da tabela, não pode acontecer. Temos que melhorar o mental. Trabalhamos isso também, para sempre crescer. Este é o mesmo grupo que no início do ano as coisas estavam ruins e hoje estamos fazendo o que estamos fazendo."

A vitória em casa levou o Cruz-Maltino à oitava colocação do Brasileirão com 31 pontos somados. O próximo compromisso será novamente em São Januário contra o Athletico-PR, na quinta-feira (29), pela ida da fase quartas de final da Copa do Brasil.