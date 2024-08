Luan Peres teria decidido voltar ao Brasil - Divulgação / Fenerbahçe

Luan Peres teria decidido voltar ao BrasilDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 25/08/2024 17:54

Rio - O Vasco está otimista em relação a contratação de Luan Peres. O clube carioca formalizou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro, de 30 anos, por um ano de contrato, e aguarda o retorno do Fenerbahçe, da Turquia. As informações são da "Super Rádio Tupi".

De acordo com informações da imprensa turca, a saída de Luan Peres foi autorizada pelo Fenerbahçe, que deseja a sua transferência para a abertura de mais uma opção de estrangeiros no elenco. O zagueiro recebeu algumas consultas e tem como desejo voltar ao Brasil.



Revelado pela Portuguesa, o zagueiro teve uma rápida passagem pelo Fluminense em 2018. Ele também atuou pelo Santos por três temporadas de 2019 a 2021. No futebol europeu, Luan passou por Club Brugge, da Bélgica, Olympique de Marselha, da França, e pelo Fenerbahçe.



Na sua última temporada, o zagueiro entrou em campo em apenas três jogos. Ele teve uma lesão grave no joelho em outubro do ano passado e não atua desde a ocasião. A contratação de um defensor é uma das prioridades do Vasco