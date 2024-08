Benjamin Garré em treino do Krylya Sovetov, da Rússia - Divulgação/Instagram @benjagarre_

Publicado 25/08/2024 12:38

Rio - O Krylya Sovetov, da Rússia, recusou a proposta do Vasco pelo atacante Benjamin Garré . O Cruz-Maltino ofereceu 3.5 milhões de dólares (pouco mais de de R$ 19,3 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador argentino, segundo o jornalista César Luis Merlo. Os valores não agradaram o clube europeu.

O atacante trabalhou nas categorias de base do Vélez, da Argentina, do Manchester City, da Inglaterra. Após um longo período no clube inglês, o Racing (ARG) acertou a contratação do jogador.

Posteriormente, em 2022, foi emprestado junto ao Huracán (ARG). O bom desempenho despertou o interesse do Krylya Sovetov, que o contratou no ano seguinte.

Com a camisa do time russo, Garré disputou 45 partidas, marcou 12 gols e deu quatro assistências. Ele perdeu alguns jogos por lesão, mas já está recuperado e à disposição do treinador.