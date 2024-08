Benjamin Garré está na mira do Vasco - Divulgação/Instagram @benjagarre_

Publicado 25/08/2024 09:20

Rio - Nos últimos dias, o Vasco apresentou uma proposta para contratar Benjamin Garré, atacante argentino de 24 anos. O jogador atua no Krylya Sovetov, da Rússia, e trabalhou por anos na base do Manchester City, da Inglaterra. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Garré também soma passagem pelas categorias de base do Vélez Sarsfield, da Argentina. Após o longo período no City, o Racing (ARG) acertou a contratação do atacante.

Posteriormente, em 2022, foi emprestado junto ao Huracán (ARG). O bom desempenho despertou o interesse do Krylya Sovetov, que o contratou no ano seguinte.

Com a camisa do time russo, Garré disputou 44 partidas, marcou 12 gols e deu quatro assistências. Ele perdeu alguns jogos por lesão, mas já está recuperado e à disposição do treinador.

O Cruz-Maltino busca um aleta que possa atuar pela direita e revezar com Adson. Garré é canhoto e pode jogar pelos dois lados do campo.