Praxedes em treino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Praxedes em treino do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 23/08/2024 17:19

Rio - Nesta sexta-feira, 23, o Vasco oficializou a saída de Bruno Praxedes. O Cruz-Maltino encerrou o vínculo de empréstimo do meio-campista em comum acordo com o Red Bull Bragantino. Pouco depois do comunicado, o Athletico-PR anunciou a chegada do jogador.

O Vasco da Gama informa que encerrou o vínculo de empréstimo do meio-campo Praxedes em comum acordo com o Red Bull Bragantino.



O Gigante da Colina deseja sorte e sucesso ao atleta na sequência da carreira. Pelo Vasco, Praxedes atuou em 37 jogos e marcou dois gols.#VascoDaGama pic.twitter.com/dhwWaNS8Rd — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 23, 2024

"Estou muito contente e feliz por vestir esta camisa. Por fazer parte deste clube e da grandeza que ele é. As expectativas sempre são as melhores. Jogar, conquistar títulos e deixar meu legado aqui dentro. Estou muito motivado e quero estrear o mais rápido possível", disse Praxedes, ao site oficial do Furacão.

Bem-vindo, Bruno Praxedes!

Meio-campo assinou contrato de empréstimo válido até o final da temporada.



https://t.co/mO3wiHMDzm pic.twitter.com/8dD1WsxzgD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 23, 2024

Na última quinta (22), o jogador escreveu um texto de despedida do Gigante da Colina . Como estava fora dos planos da comissão técnica, o Vasco não dificultou a saída do jogador para o Athletico. Praxedes chega ao Furacão por empréstimo válido até o fim da temporada.

Ele estava no Cruz-Maltino desde julho de 2023 e foi peça importante na campanha de recuperação do time naquele Campeonato Brasileiro. Apesar disso, caiu de produção e perdeu espaço no time.