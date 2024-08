Léo, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Rio - O comediante Rafael Cunha fez uma piada com o zagueiro Léo Pelé na festa oficial de aniversário dos 126 anos do Vasco, em evento realizado na noite da última quarta-feira (21), em uma casa de show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Hoje a gente está com Léo Pelé. Me arrepio todinho. Meu Deus. É difícil. Contratamos o Pelé errado. Rapaz, é difícil. Faz parte da vida", disse Rafael Cunha, em trecho de sua apresentação.

A festa tinha transmissão do canal oficial do Cruz-Maltino no YouTube. Após a piada do comediante, o áudio foi cortado e a apresentadora Vanessa Riche assumiu o comando para apresentar a próxima atração, o cantor Delacruz.

Com a repercussão da fala, Rafael Cunha comentou sobre o caso nas redes sociais, pediu desculpas pelo ocorrido dentro da festa do Vasco, elogiou o zagueiro Léo e gravou um vídeo em seguida.

"Ontem me apesentei nos 126 anos do Vasco, foi uma festa linda. Pode ter certeza que uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro é a do Vasco. Em algum momento da minha apresentação, eu estava enaltecendo toda a história do clube, da nossa zaga, que era Mauro Galvão e Odvan. E infelizmente eu falei de Léo Pelé. Léo, você é gigante. Não é à toa que você está no Vasco da Gama, você chegou pelos seus méritos. Mas todo mundo vive uma fase ruim", disse,

"Meu momento torcedor aflorou muito mais forte do que qualquer coisa. Do mesmo jeito que a gente critica, a gente pede desculpas não sou uma pessoa de criticar ninguém nem quero que você se sinta mal. Quero que você dê a volta por cima, que você seja o melhor zagueiro desse Brasil. Estou com você, de verdade", completou.

Vasco se posiciona

Nesta quinta-feira (22), no começo da tarde, a diretoria cruz-maltina usou os perfis oficiais nas redes sociais para comentar sobre o caso. Confira:

"Sobre o episódio envolvendo a participação do humorista Rafael Cunha no Show 'Vamos Todos Cantar de Coração', na noite de ontem (21/08), esclareceremos que tão logo acabou a participação de Rafael Cunha no espetáculo, procuramos o comediante, que prontamente reconheceu o erro em sua fala e se comprometeu a fazer uma retratação pública, o que o ocorreu no dia de hoje.



O Vasco da Gama reitera que não compactua com a fala do humorista e que apoia, incondicionalmente, o zagueiro Léo, assim como todos os seus atletas e colaboradores".