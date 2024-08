Philippe Coutinho deve ficar no banco de reservas diante do Furacão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/08/2024 16:41

Rio - Principal reforço do Vasco para a sequência da temporada, Philippe Coutinho pode retornar à lista de relacionados para o duelo com o Athletico-PR, na próxima segunda (26), pelo Brasileirão. Ele está em fase de transição e já faz trabalhos no campo após sofrer lesão muscular na coxa esquerda

Caso consiga treinar com o elenco cruz-maltino sem restrições durante esta semana, muito provavelmente estará liberado, segundo o site 'ge'. O camisa 11 se machucou no início deste mês e, desde então, está longe dos gramados.

Payet tem sido o titular da posição e deve seguir no time diante do Furacão, já que Coutinho provavelmente iniciará no banco de reservas.

Vasco e Athletico-PR medem forças na próxima segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição na tabela, com 28 pontos, e, o Furacão, a 9ª, com 29.