Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/08/2024 07:50

Rio - Com a janela de transferências perto do encerramento, o Vasco poderá ter algumas modificações no elenco para o segundo semestre de 2024. O atacante Rayan, de 18 anos, vem recebendo sondagens e pode deixar o clube carioca. Em relação a chegadas, o Cruz-Maltino encaminhou a contratação do também atacante Jean Meneses, do Toluca, do México, e deverá fechar com pelo menos mais um jogador.

"O clube gera algumas receitas e precisa gerar mais para honrar os compromissos e salários em dia. O Rayan é um ativo do clube. Obviamente alguns clubes procuram, tem interesse e a gente avalia a proposta com muito carinho. Um jogador que pode render bons frutos , não só momentaneamente, mas também para o futuro, financeiramente. Há conversas", afirmou o presidente Pedrinho, na CBF, após sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.



O dirigente confirmou que a chegada de um zagueiro é a grande prioridade do clube carioca. Maurício Lemos optou por seguir no Atlético-MG. Apesar da necessidade do Vasco por reforços, Pedrinho rechaçou loucuras financeiras.



"Negociamos outras posições também. O Meneses está bem encaminhado e esperamos que aconteça o mais rápido possível. Espero pelo menos mais um além do Meneses. Não vou fazer nada que possa prejudicar ainda mais as finanças do clube. O antigo sócio fez muitos movimentos de irresponsabilidade financeira. Para mim, seria fácil ter a mesma prática. Tenho CEO e CFO que me dão respaldo. Nós sabemos de todas necessidades. Mas temos dois caminhos: financeiro e oportunidade de mercado. Algumas posições, nem tão emergenciais, podem acontecer antes de outras. Todas negociações são difíceis", concluiu.