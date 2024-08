Puma Rodríguez fez somente quatro jogos como titular do Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/08/2024 19:59

Rio - Pouco utilizado no Vasco , o lateral-direito Puma Rodríguez está na pré-lista do Uruguai para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com isso, tem chance de aparecer entre os jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para os confrontos de setembro do torneio, contra Paraguai e Venezuela.