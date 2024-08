Maurício Lemos em ação durante jogo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 19/08/2024 14:51

Rio - Na busca por reforços para o setor defensivo, o Vasco negocia a contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético-MG. As tratativas, porém, travaram por causa de um impasse do atleta com o Galo. A informação é do site 'ge'.

Entre os clubes, tudo estava muito bem encaminhado, já que há o interesse de ambas as partes em concretizar a negociação. No entanto, o uruguaio cobra luvas do Atlético-MG e não deseja sair antes de receber a quantia necessária.



Por outro lado, o Galo afirma que não há dívidas com Maurício Lemos. O mesmo ocorreu com o São Paulo, que tentou a contratação do jogador no fim de julho e desistiu do negócio após surgir o entrave financeiro. O Vasco, que estava otimista por um desfecho positivo, viu o acordo esfriar.