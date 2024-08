Lucas Piton é um dos destaques do Vasco na temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/08/2024 08:30

Rio - Lucas Piton voltou a se destacar com a camisa do Vasco. O lateral-esquerdo, de 23 anos, atuou após ser poupado na vitória no clássico contra o Fluminense e liderou as ações ofensivas dos vascaínos contra o Criciúma, neste domingo (18), no Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com a assistência para o gol de Rayan, Lucas Piton chegou a quatro e se isolou como o garçom do Vasco no Brasileirão, além de igualar Payet com sete passes para gols na temporada. Na ausência do francês nos últimos jogos, o lateral-esquerdo se tornou uma referência ofensiva da equipe e ganhou mais destaque.

Nos últimos dez jogos em que disputou, Lucas Piton soma sete participações em gols (quase um por jogo). Foram cinco assistências e dois gols no período. Nos últimos dois jogos em que esteve em campo, colaborou com um gol (na vitória sobre o Atlético-GO na Copa do Brasil) e uma assistência.

O Vasco deixou a vitória escapar no fim e empatou com o Criciúma. O Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 26, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.