Jean Meneses, de 31 anos, pertence ao Toluca, do México, e teve passagem pela seleção chilena entre 2019 e 2023Divulgação / Toluca

Publicado 19/08/2024 09:30

Rio - Após a chegada do trio Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza, o Vasco segue em busca de mais reforços e está próximo de fechar mais uma contratação para a temporada. Segundo o "ge", o Cruz-Maltino avançou na negociação para contratar o atacante Jean Meneses, do Toluca, do México.

O Vasco avançou nas conversas com o clube mexicano desde a última sexta-feira (16) e encaminhou o acordo pela contratação em definitivo. O Cruz-Maltino busca reforçar a ponta esquerda, que se tornou a prioridade a pedido do auxiliar técnico Rafael Paiva, que comanda a equipe há dois meses.

Jean Meneses, de 31 anos, está em sua terceira temporada pelo Toluca. Ao todo, soma 89 jogos, 15 gols e 17 assistências. O jogador também teve passagem por León, do México, onde disputou 152 jogos, fez 22 gols e 22 assistências. Já no Chile, defendeu San Luis de Quillota e Universidad de Concepción.

Além disso, Jean Meneses também teve passagem pela seleção chilena entre 2019 e 2023, participando do ciclo da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ao todo, foram 23 jogos, dois gols e uma assistência. Ele disputou cinco jogos na Copa América de 2021, incluindo a derrota para o Brasil nas quartas de final.