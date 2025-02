Casal estava em um camarote totalmente aberto, sem proteção de vidros - Reprodução

Casal estava em um camarote totalmente aberto, sem proteção de vidrosReprodução

Publicado 24/02/2025 22:43 | Atualizado 24/02/2025 22:50

Rio – Um casal se empolgou e acabou protagonizando uma cena de sexo explícito em um camarote da Marques de Sapucaí, por volta de 1h30 da madrugada desta segunda-feira (24), quando a atual campeã Viradouro se preparava para iniciar seu último ensaio técnico.

VEJA O VÍDEO:

Casal é flagrado fazendo sexo em camarote da Marquês de Sapucaí durante ensaios técnicos na madrugada desta segunda-feira (23)



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/YbtPLcZPKE — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2025

O público que estava no setor 9 do Sambódromo testemunhou a situação, já que o espaço era aberto, sem qualquer proteção. As imagens foram gravadas e postadas nas redes sociais e se tornaram um dos assuntos mais comentados do dia.

A reportagem de O DIA acionou a Liga das Escolas de Samba (Liesa), responsável pelo Grupo Especial do Carnaval do Rio, mas não obteve retorno e não conseguiu contato com os responsáveis pelo camarote. Já a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência na 6ª DP (Cidade Nova), mas que, após o vídeo circular nas redes, instaurou um procedimento para apurar os fatos.