Caso foi investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância Religiosa (Decradi) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 25/02/2025 08:37 | Atualizado 25/02/2025 09:18

Rio - A Justiça do Rio tornou ré a policial militar Odila Inês Rissi Macão pelo crime de injúria racial contra uma funcionária de uma lanchonete do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Segundo a denúncia, a agente chamou a vítima de "mucama" , uma expressão referente ao período da escravidão.

O crime aconteceu em dezembro de 2023 em um estabelecimento localizado dentro de uma academia. De acordo com a acusação, a funcionária trabalhava no local quando a policial chegou junto com uma amiga e pediu um café e um cappuccino. Ao se direcionar à atendente, a acusada teria feito a ofensa, além de ter reclamado da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.

A palavra "mucama" se refere a mulheres negras escravizadas que eram obrigadas a fazer serviços caseiros para pessoas brancas, além de passear e amamentar os filhos de seus patrões.

Na época, o caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) como Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião ou Procedência Nacional. A PM também abriu uma sindicância interna para apurar o ocorrido.

A decisão de tornar ré a PM foi tomada pela 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), no dia 20 de fevereiro.