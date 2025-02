Publicado 25/02/2025 00:00

Principal líder europeu contrário ao livre comércio com Mercosul, Macron diz que continuará trabalhando para bloquear acordo. Oposição comandada por presidente francês é hoje maior obstáculo para que texto aprovado no fim do ano passado seja ratificado.

Vitória dos conservadores nas eleições legislativas alemãs indica desejo da população por mudança de rumo no governo. Avanço da direita está ligado principalmente à insatisfação na condução de temas sensíveis como economia e políticas de imigração.