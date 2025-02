Vítimas infectadas por HIV em transplante são ouvidas na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu - Renan Areias/Agência O Dia

Vítimas infectadas por HIV em transplante são ouvidas na 2ª Vara Criminal de Nova IguaçuRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 22:00 | Atualizado 24/02/2025 23:01

Rio - A Justiça do Rio ouviu, nesta segunda-feira (24), três das sete vítimas que foram infectadas por HIV no laboratório PCS Labs Saleme . Também foram ouvidas oito das 11 testemunhas do Ministério Público do Rio (MPRJ). Esta foi a primeira audiência de instrução que julga o escândalo envolvendo transplantes de órgãos.

Os seis réus, sendo dois sócios e quatro funcionários do laboratório, acompanharam a audiência ao lado dos seus respectivos advogados na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Walter Vieira (sócio), Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira (sócio e filho de Walter), Ivanilson Fernandes dos Santos (técnico do laboratório), Jacqueline Iris Barcellar de Assis (auxiliar administrativa) e Cleber de Oliveira Santos (biólogo) respondem o processo em liberdade desde dezembro do ano passado.

A audiência continuará no dia 14 de abril, às 13h. Nesse dia serão ouvidos o restante das vítimas e das testemunhas de acusação, além das 17 testemunhas de defesa previstas.

Relembre o caso

A contaminação foi descoberta no dia 10 de setembro de 2024 quando um paciente transplantado chegou em um hospital com sintomas neurológicos e teve resultado para HIV positivo. Logo depois, amostras dos órgãos doados pela mesma pessoa foram analisadas e outros dois casos confirmados. Ao todo, houve seis registros de contaminados. Segundo o apurado, o laboratório emitiu laudos falsos nos exames de sorologia dos pacientes.

As investigações da Delegacia do Consumidor (Decon) indicaram que os laudos falsificados foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à contaminação. Segundo a polícia, os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas as investigações apontaram que houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente, visando a redução de custos e aumento de lucros.



Em defesa enviada à Secretaria de Estado de Saúde (SES) na época, a empresa de patologia mudou sua versão e justificou que o incidente pode ter sido causado pela "janela imunológica" dos doadores, além de afirmar que a margem de testes positivos para contaminação estava "dentro do limite da aceitabilidade".



Os responsáveis pela empresa têm vínculo parentesco com o ex-secretário Estadual de Saúde Dr. Luizinho. Walter Vieira, um dos sócios administradores, é casado com Ana Paula Vieira, tia materna do ex-secretário. Matheus Sales Teixeira Vieira, filho de Walter, também é sócio administrador da empresa e primo de Dr. Luizinho.



Em outubro de 2024, a Polícia Civil instaurou um novo inquérito para investigar a contratação da empresa pela Fundação Saúde. O MPRJ também apura irregularidades nos contratos do laboratório.