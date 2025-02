Movimentação na Praça Saenz Peña, na Tijuca, nesta segunda-feira (24) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 20:42 | Atualizado 24/02/2025 21:04

Rio - Este mês de fevereiro caminha para ser o período com menor índice de chuva dos últimos anos no Rio. Até esta segunda-feira (24), que manteve o calor dos últimos dias, com máxima de 37°C, a cidade havia registrado menos de 20 mm de chuva durante todo o mês nas 33 estações de monitoramento. Segundo meteorologista ouvida pelo O DIA, a tendência é que condições extremas como a que passamos ao longo de fevereiro no município se repitam com ainda mais frequência.



"Está muito quente, isso se dá pela atuação de um ciclone que favorece a manutenção dessa massa de ar quente e relativamente seco. Em alguns pontos já está dando 25%. Claro que é diferente do inverno, que chega até 15%, mas de qualquer forma deve manter esse padrão. Isso caracteriza o que chamamos de bloqueio atmosférico, sendo o que está acontecendo no Rio", explicou a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A especialista pontua que o fenômeno climático que se manifesta como um ciclone começou a se movimentar, o que faz com que o Rio comece a ter pequenas mudanças na condição do tempo. Ainda assim, o calor deve seguir. Conforme o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira (25), a previsão indica pancadas de chuva isoladas e vento moderado, com a máxima mantida em 37°C, assim como a registrada nesta segunda (24).



"Por mais que haja a entrada de alguma umidade e que favoreça a formação de nuvens de chuva, o calor ainda vai persistir, porque esse ciclone está bem intenso. Como a atmosfera é dinâmica, no momento em que a borda dele chega próxima a alguma área, ela provoca instabilidade", detalhou a meteorologista.

Para Andrea, a condição atual de calor extremo é um efeito das mudanças climáticas, causadas pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera: "Estamos vivenciando tempos muito quentes, até mesmo por conta das mudanças climáticas, aí você vê que os extremos estão ficando cada vez mais frequentes".



Diante desse cenário, a especialista recomenda que a população tome algumas atitudes, como reforçar a hidratação, evitar a prática de atividades físicas e exposição ao sol no período de maior incidência solar, entre às 11h e 16h. Além disso, Andrea pede atenção aos possíveis temporais que virão após tantos dias de calor.



"Quando vierem as chuvas com essas características de pancadas, com trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo, não transitar pela cidade. Uma vez que a atmosfera está muito quente, qualquer umidade que entra vai favorecer o desenvolvimento de nuvens de tempestade, que chamamos de cumulonimbos", finalizou.

Calor até o fim de semana

A chuva prevista para esta terça-feira (25) não deve mudar expectativa de calor para o restante da semana. Segundo previsão do Sistema Alerta Rio, o tempo deve se manter firme e com temperaturas elevadas até o sábado. A previsão indica máxima de 37°C para quarta-feira (26) e 39°C na quinta e sexta-feira, sem chuva.