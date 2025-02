Nathalia Costa foi agredida em frente ao Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói - Divulgação

Publicado 24/02/2025 19:48 | Atualizado 24/02/2025 20:04

Rio - Três homens agrediram a socos e a pontapés uma mulher trans em frente ao Terminal Rodoviário João Goulart, Niterói, na noite de domingo (23). O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que tenta identificar os envolvidos.

Nathalia Costa esperava um amigo para devolver o celular dele quando foi vítima de ofensas transfóbicas. Ao responder ao xingamento, foi atacada pelos criminosos. A violência foi tão brutal que a mulher desmaiou e foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo município. Ela vai precisar passar por cirurgia para reparar osso da face fraturado.

No hospital, Nathalia, que trabalha em um bar no Ingá, também em Niterói, contou detalhes do ataque transfóbico. "Respondi a ofensa de um dos rapazes e o amigo dele puxou o meu cabelo e eu caí no chão. Um deu um soco na minha cara e outro deu dois chutes no meu rosto", disse.

A Comissão Permanente de Direitos Humanos, da Mulher, da Criança, e do Adolescente (CDHCA) da Câmara Municipal de Niterói, presidida pela vereadora Benny Briolly (Psol), acompanhou a internação de Nathalia. Nesta segunda-feira (24), a vítima, assessorada por integrantes da CDHCA, registrou o caso na Deam, e seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito.

A Comissão também fez uma indicação legislativa direcionada à prefeitura de Niterói pedindo atenção especial à segurança do Terminal João Goulart durante o carnaval, com o deslocamento de guardas municipais para o local e a região do entorno. Os gestores do terminal também foram informados sobre o crime.

Nos próximos dias, a CDHCA vai encaminhar a vítima ao Núcleo de Atendimento Familiar (NAF) para atendimento psicológico.