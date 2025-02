Elloá Victória da Silva, de 2 anos, foi encontrada morta dentro de cisterna em Mesquita - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/02/2025 16:50 | Atualizado 24/02/2025 17:23

Elloá Victória da Silva, de 2 anos, morreu por asfixia causada por afogamento. O Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a pequena, de 2 anos, morreu por asfixia causada por afogamento. O corpo da criança foi encontrado na manhã de domingo (23) , no quintal da casa onde morava com a família, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A 53ª DP (Mesquita) segue ouvindo testemunhas para encerrar o inquérito.

A prima de Elloá, Hellen Ketlen Sampaio, disse que assim que a menina desapareceu a família iniciou as buscas e chegou a procurá-la na cisterna, mas não a viu. "No sábado, todo mundo procurou. A primeira coisa que fizemos foi olhar na cisterna, mas, como ela caiu, a sujeira subiu e não conseguimos enxergar nada. Na hora, também não pensamos em chamar o Corpo de Bombeiros", explicou.

Segundo os relatos, Elloá desapareceu por volta das 15h30 de sábado (22) e os familiares chegaram a suspeitar de um sequestro. Guardas municipais de Mesquita estiveram na casa para ajudar nas buscas, mas nada encontraram. No dia seguinte, o corpo apareceu boiando na cisterna.

"As pessoas estão dizendo que matamos a Elloá. Peço que respeitem a dor da nossa família. A Polícia Civil esteve no local e constatou que, de fato, foi um afogamento. Se houvesse qualquer indício de crime, teriam tomado providências", afirmou Hellen Ketlen. Ainda segundo ela, a mãe da criança, Shaiene da Silva, está desolada com a tragédia. "Foi irresponsabilidade da mãe? Foi. Mas ela já vai se sentir culpada pelo resto da vida. Se tiver que responder por isso, ela responderá. A Justiça fará o seu trabalho", completou.

O corpo de Elloá foi sepultado às 16h45 desta segunda-feira (24), no Cemitério Municipal de Mesquita.