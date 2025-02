A ação foi realizada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) - Divulgação

Rio - O dono de uma empresa que explorava a oferta ilegal de serviços de internet e TV por assinatura foi preso nesta segunda-feira (24), em Mesquita, na Baixada Fluminense. Os envolvidos impuseram um monopólio, impedindo a atuação de concessionárias regulares e usavam os serviços de telecomunicações como forma de controle territorial e financeiro, extorquindo moradores e comerciantes. De acordo com as investigações, o grupo funcionava com o aval de uma organização criminosa e era fonte de financiamento do tráfico de drogas.

Durante a fiscalização, peritos e técnicos da concessionaria Oi identificaram sete modens furtados da empresa, além de cabos de fibra óptica e caixas herméticas utilizadas ilegalmente para distribuição de sinal. O material foi apreendido e será submetido à pericia. O homem não apresentou qualquer justificativa para a posse dos equipamentos, de uso exclusivo da concessionaria. Foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, conforme o artigo 180, inciso 6º, do Código Penal, cuja pena pode ser dobrada, considerando que os bens pertencem a uma concessionaria de serviço público.

A população pode colaborar com as investigações de forma anônima, denunciando atividades suspeitas através do Disque Denuncia (2253-1177). O sigilo é garantido.