O pagamento do resgate girava em torno de 10% do valor do carro na Tabela Fipe - Reprodução

Publicado 24/02/2025 22:24 | Atualizado 24/02/2025 23:03

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça dois casos em que criminosos utilizavam um esquema semelhante para lucrar com roubos de veículos: a negociação de valores com as seguradoras em troca da devolução dos automóveis roubados.

Segundo a denúncia, essa prática criminosa tem se tornado cada vez mais comum em favelas dominadas pelo Comando Vermelho. Traficantes "patrocinam" roubos e exigem pagamentos para devolver os veículos às seguradoras, associações de proteção veicular ou diretamente aos proprietários.

Um dos casos aconteceu em novembro do ano passado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, Rodrigo do Nascimento Novaes da Silva, Dailson Leite Serra, Lucas Gonçalves da Silva e Valdo Rai Azevedo Teixeira confessaram uma série de assaltos a motoristas, levando os veículos para o Complexo do Chapadão. Lá, negociavam os resgates e dividiam os lucros com traficantes.



A investigação revelou que os veículos usados nos crimes e as armas dos assaltantes eram fornecidos pelo tráfico. O pagamento do resgate girava em torno de 10% do valor do carro na Tabela Fipe, sendo que os traficantes ficavam com 70% do montante arrecadado, enquanto 30% eram divididos entre os ladrões.

No segundo caso, Cauã Amorim Gonçalves estava na garupa de uma moto, armado, quando tentou matar uma vítima que passava em uma motocicleta em 20 de janeiro de 2025, no bairro Engenho Pequeno, também em Nova Iguaçu.

Ao perceber que seria baleado, o motociclista reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Durante o confronto, cinco disparos foram efetuados, atingindo tanto a vítima quanto Cauã, que acabou preso enquanto recebia atendimento no Hospital da Posse.



O acusado revelou que o valor que receberia pelo roubo da motocicleta dependeria da negociação com a seguradora pelo resgate do veículo. Cauã agia em parceria com traficantes de uma favela em Belford Roxo, também controlada pelo Comando Vermelho.

Aumento alarmante nos roubos de veículos

A Promotoria destacou que a atuação dessas quadrilhas contribuiu significativamente para o aumento de 68% nos roubos de veículos na região em 2024, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).



Além disso, o crescimento dessa prática criminosa tem impulsionado um aumento expressivo na recuperação de veículos roubados. Em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, o número de veículos recuperados subiu 30% em 2024, enquanto em Belford Roxo o aumento foi de 117%.