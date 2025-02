A prisão aconteceu após levantamento de informações do sistema de inteligência - Arquivo / Polícia Federal

Publicado 24/02/2025 16:52 | Atualizado 24/02/2025 19:57

Rio - O ex-policial militar Deveraldo Lima Barreira, de 63 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (24) por agentes da Polícia Federal. Alvo da Operação Alvará, deflagrada pela PF em 2010, ele já havia sido condenado por associação criminosa armada e corrupção ativa e foi capturado dentro de uma academia de ginástica em Niterói, na Região Metropolitana.

A prisão aconteceu após levantamento de informações do sistema de inteligência, que identificou que ele era um dos integrantes da tropa de segurança de Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, um dos principais contraventores do Rio e patrono da escola de samba Vila Isabel. Ele foi localizado, capturado e encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Deveraldo, que integra a quadrilha do contraventor, já havia sido preso em dezembro de 2022, suspeito de ser o executor de um homicídio em 2020, num posto de gasolina. Na época, Capitão Guimarães, que era um dos alvos da investigação, também foi preso.

Na residência dos suspeitos, a polícia apreendeu, entre outras coisas, três carros de luxo blindados, avaliados em torno de R$ 1,5 milhão, celulares e R$ 360 mil em espécie.