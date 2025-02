Vereadores reunidos - Reprodução

Publicado 24/02/2025 18:26

Rio - Desde a semana passada, os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro se reúnem para escolher os presidentes, vice-presidentes e vogais das Comissões Permanentes da Casa. Das 28, 14 já têm sua composição definida. As reuniões continuarão ao longo dos próximos dias.

As Comissões Permanentes são responsáveis por promover debates, estudos e discussões sobre todos os aspectos que envolvem um projeto de lei. Também realizam audiências públicas com entidades da sociedade civil e recebem petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer cidadão contra atos ou omissões das autoridades públicas. A composição dos órgãos é renovada a cada ano, respeitando o princípio da proporcionalidade dos partidos e dos blocos do parlamento.

Veja a lista dos cargos já escolhidos:

Comissão Permanente de Justiça e Redação: Atila Nunes (PSD) presidente; Dr. Gilberto (Solidariedade) vice-presidente; Inaldo Silva (Republicanos) vogal.

Comissão Permanente de Abastecimento, Industria, Comercio e Agricultura: Jair da Mendes Gomes (PRD) presidente; Fabio Silva (Podemos) vice-presidente; Renato Moura (MDB) vogal.

Comissão Permanente de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Publico: Junior da Lucinha (PSD) presidente; Inaldo Silva (Republicanos) vice-presidente; Jorge Felippe (PP) vogal.

Comissão Permanente de Assistência Social: Felipe Pires (PT) presidente; Fabio Silva (Podemos) vice-presidente; e Gigi Castilho (Republicanos) vogal.

Comissão Permanente de Assuntos Urbanos: Pedro Duarte (Novo) presidente; Zico (PSD) vice-presidente; Atila Nunes (PSD) vogal.

Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática: Vitor Hugo (MDB) presidente; Wagner Tavares (PSB) vice-presidente interino; Carlos Bolsonaro (PL) vogal.

Comissão Permanente de Direitos dos Animais: Rodrigo Vizeu (MDB) presidente; Rocal (PSD) vice-presidente interino; Vera Lins (PP) é a vogal.

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira: Rosa Fernandes (PSD) presidente; o vereador Wellington Dias (MDB) vice-presidente; Flávio Valle (PSD) vogal.

Comissão Permanente de Esportes, Lazer e Eventos: Felipe Boro (PSD) presidente; Zico (PSD) vice-presidente; Fernando Armelau (PL) vogal.

Comissão Permanente de Higiene, Saúde Publica e Bem-Estar Social: Dr. Gilberto (Solidariedade) presidente; Dr. Rogerio Amorim (PL) vice-presidente; Marcos Dias (Podemos) vogal.

Comissão Permanente de Meio Ambiente: Diego Faro (PL) presidente; Vitor Hugo (MDB) vice-presidente; Zico (PSD) vogal.

Comissão Permanente de Obras Publicas e Infraestrutura: Wellington Dias (PDT) presidente; Marcelo Diniz (PSD) vice-presidente; e Marcos Dias (Podemos) vogal.

Comissão Permanente de Segurança Publica: Dr. Rogerio Amorim (PL) presidente; Felipe Boro (PSD) vice-presidente; Talita Galhardo (PSDB) vogal.

Comissão Permanente de Turismo: Flávio Valle (PSD) presidente; Jorge Canella (União Brasil) vice-presidente; Rocal (PSD) vogal interino.