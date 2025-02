Operadora de loteria FDJ informou que ninguém apresentou o bilhete para saque até sábado (22) - AFP

Publicado 24/02/2025 10:49

Um homem, identificado em documentos policiais como Jean-David E., de 40 anos, teve sua carteira roubada e descobriu que os ladrões haviam usado seu cartão para comprar um bilhete de loteria premiado em 500.000 euros (aproximadamente R$ 2.865.000 na cotação atual) na França. Jean-David propôs dividir o prêmio com os criminosos, caso eles devolvessem o bilhete.

De acordo com o jornal New York Post, a vítima teve sua mochila levada no começo do mês de fevereiro, na cidade de Toulouse, no sul da França. Após o ocorrido, David pediu que o banco bloqueasse seus cartões e descobriu que um deles havia sido usado para comprar cigarros e um bilhete de loteria.



"Meu cliente foi até o local e confirmou as compras. O funcionário da loja mencionou que os responsáveis pareciam ser sem-teto", pontua o advogado de Jean-David, Pierre Debuisson.

David registrou uma queixa policial, mas afirmou que está disposto a retirá-la caso os ladrões entrem em contato para dividir o dinheiro. Se os criminosos apresentarem o bilhete, podem ser presos. Caso contrário, o prêmio pode ser perdido, pois há um prazo de 30 dias para reivindicação.



"A menos que entrem em contato com meu advogado, o bilhete não terá valor. Então, por que não resolver isso de forma amigável, dividindo o prêmio?", diz David. "Sem eles, ninguém teria vencido", afirma a vítima.

A operadora de loteria estadual La Française des Jeux informou que ninguém apresentou o bilhete para o saque até o último sábado (22).