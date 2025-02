Robert Johnson tinha apenas 16 anos quando foi condenado pelo homicídio de Eddie Binion, em 1996 - Reprodução/CNN USA

Publicado 24/02/2025 10:30

Um homem foi libertado no estado de Illinois, nos Estados Unidos, após passar quase 30 anos na prisão por um crime que não cometeu. A reviravolta no caso ocorreu depois que uma nova testemunha se apresentou e implicou outra pessoa no assassinato.



Robert Johnson tinha apenas 16 anos quando foi condenado pelo homicídio de Eddie Binion, em 1996. Ele foi solto na última quinta-feira (20).



O Projeto de Exoneração, organização que ajudou a garantir sua liberdade, afirmou que todo o processo judicial foi baseado no depoimento de uma única testemunha, que era menor de idade na época.



Embora o estado de Illinois tenha a opção de julgar Robert novamente, seus advogados acreditam que isso não deve ocorrer devido à falta de evidências.