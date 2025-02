Momento em que o pescador vê a barbatana do tubarão - Reprodução / YouTube

Publicado 24/02/2025 09:46 | Atualizado 24/02/2025 09:47

O pescador Matt Wells, de 19 anos, foi perseguido por um tubarão-branco durante cerca de oito minutos enquanto estava em um caiaque próximo à praia de Northland, na Nova Zelândia. Ele gravou a perseguição e a publicou em seu canal no YouTube. Em entrevista à imprensa local, o jovem contou o quanto ficou assustado no momento.

"Na verdade, eu estava apenas pescando com minha isca viva ao longo da costa em busca de um peixe chamado cavala-verdadeira e o que acabou sendo um tubarão, eu inicialmente confundi com um peixe tentando comer minha isca", contou ao portal "Checkpoint".

Conforme o registro, publicado no último dia 10 de fevereiro, ele soltou o peixe preso à sua vara na água, e o animal começou a ficar nervoso. Foi quando Wells viu as barbatanas do predador marinho, nadando em direção à canoa.

"Um tubarão branco é uma criatura muito curiosa, além de ser um predador de topo, mas, mais do que isso, ele geralmente experimenta as coisas antes de comê-las, então eu estava preocupado que o tubarão fosse bater no caiaque antes de decidir que eu não era comida e eu realmente não queria acabar na água."

Matt precisou nadar por cerca de 4 km para voltar à costa da praia e descreveu que os oito minutos pareceram "uma vida inteira". O susto, no entanto, não o impediu de continuar realizando a atividade. "Foi um risco ocupacional, mas estou feliz por ter tido a experiência e passei o dia seguinte pescando, e o dia seguinte depois desse, e saí várias vezes desde então", contou.