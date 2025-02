O carro da vítima foi atingido por diversos disparos de fuzil - Reprodução/BDRJ

Publicado 24/02/2025 10:08 | Atualizado 24/02/2025 15:32

Rio - Um motorista de São Paulo, de 62 anos, foi agredido e baleado após entrar por engano no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. Segundo o idoso, ele foi perseguido e teve o carro atingido por diversos tiros de fuzil. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira passada (21). A região é controlada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão'. A vítima saiu de São José dos Campos e estava indo para Niterói, na Região Metropolitana, através da Rodovia Presidente Dutra. No caminho, o GPS desviou a rota para uma saída em Cordovil. Em seguida, no interior da comunidade, o idoso passou a ser perseguido por bandidos em um carro branco, que atiraram em sua direção.Durante a perseguição, o condutor caiu com o veículo em um buraco, momento em que criminosos chegaram e o agrediram com tapas no rosto, rasgando também a sua camisa. Logo depois, os bandidos fugiram.No local, a vítima foi ajudada por populares e teve o carro rebocado para fora da comunidade. Ele foi baleado de raspão no pé esquerdo, recebeu atendimento em um hospital particular de Niterói e passa bem.O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí), onde a vítima foi ouvida. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina), que dará continuidade as investigações para identificar os envolvidos.