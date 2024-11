PM de São Paulo e irmão foram baleados na Estrada do Porto Velho, próximo à Estação de Cordovil - Reprodução

PM de São Paulo e irmão foram baleados na Estrada do Porto Velho, próximo à Estação de CordovilReprodução

Publicado 12/11/2024 15:03 | Atualizado 12/11/2024 19:26

Rio - Um policial militar de São Paulo e seu irmão foram baleados, no fim da manhã desta terça-feira (12), após entrarem por engano via de acesso à comunidade que integra o Complexo de Israel, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio, os dois foram surpreendidos por criminosos quando passavam pela Estrada do Porto Velho, próximo à favela da Cidade Alta.

O agente, que é lotado no batalhão de Choque da PM de São Paulo, e seu irmão entraram na comunidade seguindo caminho indicado pelo GPS. Ao chegarem na estrada, bandidos dispararam contra o veículo. Os dois foram atingidos na perna.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) que realizava o patrulhamento na região do Mercado de São Sebastião, que fica às margens da Avenida Brasil, foi acionada para o local e prestou socorro às vítimas que foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Imagem compartilhada nas redes sociais mostra o exato momento em que PMs realizavam o socorro aos agentes.

A Polícia Civil informou ainda que agentes da 38ª DP (Vicente de Carvalho) buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas para identificar os autores dos disparos.

A Polícia Militar de São Paulo foi procurada pela reportagem, mas até o momento não retornou sobre o ocorrido. O irmão do policial é dono de uma empresa e vinha ao Rio para acompanhar o G20.

Situação recorrente

Na última semana, dois policiais penais de Minas Gerais haviam sido baleados após passar por circunstância parecida, enquanto transportavam dois presos do estado para o presídio de Benfica, na Zona Norte. Após seguir o GPS, os dois também entraram em via que dá acesso à comunidade da Cidade Alta e acabaram sendo baleados.

A favela integra o Complexo de Israel que é uma das áreas mais conflagradas do Rio e é controlada pelo traficante Álvaro Malaquias, o Peixão.