Mulher foragida por homicídio tentava tirar passaporte quando foi presa pela Polícia Federal - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Mulher foragida por homicídio tentava tirar passaporte quando foi presa pela Polícia FederalMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 12/11/2024 21:45

Rio - Uma mulher foi presa pela Polícia Federal no momento em que recebia atendimento no Posto de Emissão de Passaportes do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (12). Ela era foragida da Justiça por cometer um homicídio.

De acordo com a Polícia Federal, agentes consultaram informações dos bancos de dados disponíveis e identificaram a mulher, que é de Recife (PE), quando viram que contra ela havia um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pelo 4ª Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do TJ/CE.

A mulher foi presa no local e direcionada à 14ª DP (Leblon) para as formalidades e posteriormente encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.