Complexo Mauá, na Zona Portuária, deve receber um público estimado de 40 mil pessoas por dia durante o G20 - Armando Paiva/Agência O Dia

Complexo Mauá, na Zona Portuária, deve receber um público estimado de 40 mil pessoas por dia durante o G20Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 12/11/2024 20:10

Rio - A cidade do Rio será palco de diversos eventos relacionados ao G20 a partir desta quinta-feira (14) até terça (19). Pela primeira vez no Brasil, o grupo das maiores economias do mundo se reúne em três grandes cerimônias: o Urban 20 (U20), o G20 Social e a Cúpula dos Líderes do G20.

fotogaleria

Mas a final, o que é G20?

Com significado de 'Grupo dos Vinte', o G20 reúne os países com as maiores economias do mundo. Os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. O grupo se define como o principal fórum de cooperação econômica internacional.

Embora os líderes do grupo se encontrem diversas vezes, uma vez ao ano acontece a Cúpula do G20, a reunião mais importante do G20, que conta com presidências rotativas anuais. De 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024, o Brasil é exerce a presidência do grupo.

Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

Quais países fazem parte do G20?

Ao todo, 19 nações compõem o G20: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia.

Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.

Por que o Rio foi escolhido como sede?

A cada ano, cabe ao país presidente organizar e definir a cúpula e os temas que serão discutidos durante o evento. Em 2024, o Brasil apresenta o slogan "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável". As discussões dos líderes girarão em torno de três temas principais: combate à pobreza, fome e desigualdade; sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa; e reforma da governança global.

Quem está confirmado no G20 no Brasil?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o anfitrião da cúpula que reunirá os líderes do G20. Até o momento, o único presidente que não deve vir ao Brasil é Vladmir Putin, da Rússia. Entre os confirmados estão: Joe Biden, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Claudia Sheinbaum, do México e Prabowo Subianto, da Indonésia.

Ainda devem vir ao Brasil os líderes: da Arábia Saudita; Javier Milei, presidente da Argentina; Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália; Justin Trudeau, presidente do Canadá; Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul; Emmanuel Macron, presidente da França; Recep Erdoan, presidente da Turquia; Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha; Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália; Prabowo Subianto, presidente da Indonésia; Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia; Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido; e Recep Tayyip Erdoan, presidente da Turquia.

Que eventos acontecerão no Rio de Janeiro?

Entre os dias 14 e 19 de novembro o Rio será palco de três principais eventos do G20: o Urban 20 (U20), o G20 Social e a Cúpula dos Líderes do G20. A cidade ainda contará com o Festival da Aliança Global.

Os dois primeiros encontros devem atrair um público estimado de 40 mil pessoas por dia ao Complexo Mauá, na área portuária, de 14 a 17 de novembro.

O U20 é uma iniciativa de diplomacia de cidades, que congrega 38 cidades dos países membros do G20 com o objetivo de promover o debate e a articulação política de recomendações aos líderes do G20 nas pautas de economia, clima e desenvolvimento sustentável urbano.

Sob a presidência brasileira do G20 em 2024, o U20 é co-presidido por Rio de Janeiro e São Paulo. De 14 a 16 de novembro, o U20 Rio Summit contará com sessões abertas ao público. No último dia de evento, 17 de novembro, será realizada a plenária de prefeitos, encontro fechado em que será lançado o comunicado final do U20 com as principais recomendações e compromissos das cidades para o G20 em 2024. Confira a programação completa no site oficial

O G20 Social, uma extensão do G20 com foco em questões sociais e de desenvolvimento sustentável e inclusivo, também terá uma maratona de atividades, 271 ao todo. Confira a programação:

Dia 14 de novembro - VOZES

Museu do Amanhã (MdA), das 14h às 15h - Mesa de abrtura:

Márcio Macêdo, Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Janja Lula da Silva, Primeira-dama do Brasil;

Embaixador Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Fernando Haddad, Ministro de Estado da Fazenda;

Margareth Menezes, Ministra de Estado da Cultura;

Morgan Ody, Representante da Sociedade Civil Internacional;

Edna Rolland, Representante da Sociedade Civil Brasileira.

Atividades autogestionadas:serão realizadas atividades autogestionadas no Museu do Amanhã, Armazém 2, Armazém 3, Armazém Utopia e no Espaço Kobra das 9h às 13h e das 14h às 18h.

Dia 15 de novembro - EIXOS

Plenárias Temáticas - Armazém 3, das 9h às 12h:

Combate à fome, pobreza e desigualdades - Plenária A, sala aberta para 1.000 pessoas:

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil;

Nosipho Nausca-Jean Jezile, Representante Permanente da África do Sul junto à FAO e Presidenta do Comitê de Segurança Alimentar (CSA);

Ibrahima Coulibaly (Mali/União Africana), Presidente da Organização Pan-Africana de Agricultores (PAFO);

Elisabeta Recine, Representante da Sociedade Civil Brasileira - Presidenta do CONSEA.

Sustentabilidade, mudança do clima e transição justa - Plenária B, sala aberta para 800 pessoas:

Paulo Teixeira, Ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

João Paulo Capobianco, Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil;

Laurence Tubiana (França), Economista e diplomata. Negociadora chefe do Acordo de PARIS;

Representante da APIB;

Adriana Marcolino, Representante da Sociedade Civil Brasileira - Diretora Técnica do DIEESE.

Reforma da governança global - Plenária C, sala aberta para 800 pessoas:

Celso Amorim, Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República do Brasil;

Yildiz Temürtürkan (Turquia), Coordenadora Internacional da Marcha Mundial das Mulheres (MMM);

Ha Joon Chang (Coreia do Sul), Economista, professor e autor do best-seller internacional Chutando a Escada;

Antonio Lisboa, Representante da Sociedade Civil Brasileira –Sindical Internacional (CSI).

Atividades autogestionadas: serão realizadas atividades autogestionadas no Museu do Amanhã, Armazém 2, Armazém 3, Armazém Utopia e no Espaço Kobra das 14h às 18h.

Dia 16 de novembro - SÍNTESE E ENCERRAMENTO

Encerramento e Ato de Entrega do Documento Final - Armazém 3, início às 9h - Plenária D, sala aberta para 2.500 pessoas:

Mesa de Encerramento:

Márcio Macêdo, Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Oliver Röpke, Representante da Sociedade Civil Internacional - Presidente do Comitê Econômico e Social Europeu (CESE);

Mazé Morais, Representante da Sociedade Civil Nacional.

Leitura e Aclamação da Declaração Final da Cúpula Social:

Várias vozes da sociedade civil brasileira e internacional

ATO DE ENTREGA DO DOCUMENTO FINAL:

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República do Brasil;

Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul;

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (a confirmar);

Márcio Macêdo, Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Tawakkol Karman, Prêmio Nobel da Paz 2011, Representante da Sociedade Civil Internacional;

Ceres Hadich, Representante da Sociedade Civil do Brasil.

Atividades autogestionadas: Serão realizadas atividades autogestionadas no Museu do Amanhã das 14h às 18h.

No mesmo período, à noite, o Complexo Mauá será transformado em uma grande festa a céu aberto com o Festival da Aliança Global, confira a programação:

14/11 (quinta-feira):

Abertura: Baile Black Bom



Shows: Afrocidade, Aguidavi do Jêje, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Ilessi, Larissa Luz, Mateus Aleluia, Rachel Reis, Rita Benneditto, Roberto Mendes, Seu Jorge



Encerramento: Baile Black Bom

15/11 (sexta-feira)

Abertura: Baile Black Bom



Shows: Marcelle Mota, Maria Rita, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho



Encerramento: Baile Black Bom

16/11 (sábado)

Abertura: Baile Black Bom



Shows: Alceu Valença, Fafá de Belém, Jaloo, Jota.Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Lukinhas, Maria Gadú, Ney Matogrosso, Romero Ferro, Tássia Reis



Encerramento: Baile Black Bom

Entre os dias 18 e 19/11, ocorre a Cúpula dos Líderes do G20, que reunirá os chefes de Estado e de Governo das maiores economias do mundo, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. No Rio, serão 55 delegações de 40 países e 15 organismos internacionais.

Por que terá um feriadão?



Devido à Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20, foi decretado um feriados no município do Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. A medida busca facilitar o deslocamento dos líderes mundiais e suas comitivas pela cidade e o planejamento de eventos paralelos.

Mas atenção: nem todos os estabelecimentos terão feriado. Continuarão funcionando o comércio de rua, bares e restaurantes; padarias; hotéis, hospedarias e pousadas; shoppings centers, centros e galerias comerciais; estabelecimentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas; pontos turísticos; indústrias localizadas nas AP 3 (bairros da Zona Norte), AP 4 (Barra da Tijuca e Jacarepaguá) e AP 5 (bairros da Zona Oeste); empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, assim como empresas programadoras e de produção de TV por assinatura e estabelecimentos que desenvolvem atividade através de trabalho remoto.



Trabalhadores dos seguintes serviços essenciais não terão feriado: serviços de saúde, públicos ou privados; segurança privada; transporte público; coleta de lixo e limpeza urbana; serviços funerários e estabelecimentos atacadistas.

Espaços de lazer serão fechados



Para atender às necessidades de segurança e organização da sede da cúpula dos líderes no Museu de Arte Moderna (MAM) durante os dias do evento, as áreas de lazer do Parque do Flamengo e a orla das praias do Leme ao Leblon não serão abertas nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de novembro.

A Prefeitura também anunciou intervenções na área ao redor do MAM, sede da Cúpula do G20. Foram mapeados 12 pontos neste entorno: nove áreas de bloqueio com gradil, nove áreas de bloqueio de trânsito e quatro pontos de controle de acesso.

O Complexo G20 inclui as principais áreas de circulação de autoridades e delegações, abrangendo o Aeroporto Santos Dumont, o Museu de Arte Moderna (MAM), o Vivo Rio (Centro de Mídia), a Marina da Glória (fechada para delegações), a Fundação Getúlio Vargas (centro de apoio e credenciamento), o Monumento a Estácio de Sá e a orla da Zona Sul, onde está a maioria dos hotéis em que se hospedarão líderes e delegações.

O Aeroporto Santos Dumont vai funcionar?

Não! O Aeroporto Santos Dumont será fechado durante o período da Cúpula de Líderes do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, por questões de segurança. Neste meio tempo, todos os voos serão redirecionados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Prefeitura prepara esquemas especiais



A operação de trânsito estará reforçada por todo o período com a mobilização diária de 130 operadores de tráfego, 55 motocicletas e 22 veículos operacionais, que atuarão não só nas regiões diretamente relacionadas ao evento, mas também nos principais corredores de tráfego da cidade, como a Linha Vermelha e a Av. Brasil, orientando motoristas e pedestres, executando bloqueios de trânsito e prestando auxílio quando necessário.

Vinte reboques estarão posicionados em áreas estratégicas para oferecer suporte em casos de problemas mecânicos. Além disso, 30 painéis de mensagens variáveis informarão sobre as condições do trânsito e passarão orientações aos motoristas.

Entre os dias 18 e 19 de novembro, a operação de trânsito funcionará da seguinte forma:

Aterro do Flamengo (Av. Infante Dom Henrique)

As alterações no funcionamento das pistas do Aterro começarão no dia 15 de novembro, quando os órgãos de segurança farão atividades nas pistas do Aterro, o que exigirá que fiquem fechadas à circulação do trânsito em geral, em ambos os sentidos, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, das 7h às 12h. A partir das 12h, as pistas serão reabertas ao trânsito em geral.

Do dia 17 (madrugada de sábado para domingo) até às 23h59 do dia 19 (madrugada de terça para quarta), as pistas do Aterro do Flamengo estarão fechadas de forma contínua para circulação do trânsito em geral, em ambos os sentidos, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá. Somente os veículos relacionados ao evento poderão circular.

No dia 20 de novembro, as pistas estarão abertas ao tráfego em geral, porém, para garantir que os deslocamentos das delegações sejam feitos de forma segura, também nesse dia não haverá área de lazer.

Orla da Zona Sul (Av. Atlântica, Av. Vieira Souto e Av. Delfim Moreira)

Fechamentos pontuais ocorrerão somente na passagem dos comboios e serão feitos pelos batedores que estarão acompanhando as delegações. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal estarão reforçadas e atuando em toda a região.

As vagas de estacionamento no entorno dos hotéis serão bloqueadas. Não será permitida a carga e descarga ao longo da orla da praia.

Treinamento de ciclistas

Serão suspensos os treinamentos de APCC (área de proteção de ciclismo de competição) nos seguintes circuitos:

- APCC Porto - Circuito Marcos Hama: Sexta-feira (15/11), domingo (17/11), segunda-feira (18/11), terça-feira (19/11) e na quarta-feira, 20/11.

- APCC Aterro – Circuito Pedro Nikolay: Terça-feira, 19/11.

Táxis

Durante os dias dos eventos, os pontos de táxi estarão localizados na Av. Venezuela, entre a Av. Barão de Tefé e a Rua Silvino Montenegro, no lado esquerdo do sentido do fluxo; e na Av. Rio Branco, entre a Rua Acre e a Rua Visconde de Inhaúma, no lado direito do fluxo. Os pontos de parada de ônibus e os acessos a garagens serão preservados. Na Rua Acre, haverá um ponto de táxi em toda a extensão, no lado direito do sentido do fluxo. A Avenida Venezuela estará aberta para veículos, com uma operação de travessia de pedestres.

VLT

Entre os dias 14 e 16 de novembro, das 5h às 17h, o VLT vai operar em regime especial para o G20 Social. As linhas 1, 2, 3 e 4 manterão a operação normal, mas as paradas dos Museus, Navios/Cais do Valongo e AquaRio/Utopia estarão fora de operação.

A partir das 17h, para dar apoio aos shows e eventos do G20 Social, a Linha 1 deixará de operar. Já a linha 3 terá um trajeto maior: em vez de circular apenas entre o Santos Dumont e a Central, irá até o Terminal Gentileza. As linhas 2 e 4 continuarão operando normalmente.

Metrô

O Metrô Rio funcionará das 7h às 23h, na sexta-feira (15/11), feriado de Proclamação da República. Já nos dias 16 e 17, a operação acontecerá nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado das 5h à meia-noite, e no domingo das 7h às 23h.

Na segunda e terça-feira (18 e 19), feriados municipais na cidade do Rio de Janeiro, devido à realização da Cúpula do G20, o horário de operação do metrô será das 5h à meia-noite.

Já no Dia Nacional da Consciência Negra, na quarta-feira (20), as estações abrirão às 7h e o serviço se encerrará às 23h.

Para quem vai acompanhar a programação da Cúpula Social do G20, entre os dias 14 e 16, na Praça Mauá, na Zona Portuária, a recomendação da concessionária é aproveitar a conexão com o serviço do VLT Carioca.

Para chegar ao local utilizando o metrô, o desembarque pode ser realizado nas estações Carioca/Centro e Cinelândia/Centro, locais de integração com as composições do VLT, que fazem a interligação entre o Centro e a Região Portuária.

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal

As operações da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) serão formadas por um efetivo de 935 agentes por dia, atuando 24 horas em locais estratégicos da cidade, no período de 14 a 20 de novembro. As equipes vão contar com apoio de 120 viaturas, sendo seis reboques e dois caminhões.

Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará presente na Cúpula do G20, nos dias 18 e 19, com dois postos médicos, que serão montados no Museu da Arte Moderna (MAM), para atendimento aos chefes de Estado, e na Marina da Glória, para representantes das delegações. Cada unidade terá todos os recursos assistenciais e equipes formadas por dois médicos e dois enfermeiros, além de duas ambulâncias.

As unidades de saúde da SMS estarão com um incremento de 50% na força de trabalho nos plantões das emergências. As unidades de referência para o evento, incluindo área de hospedagem, são: Hospital Municipal Souza Aguiar (traumas) e CER Centro (casos clínicos) na região central; HM Miguel Couto (traumas) e CER Leblon (casos clínicos) na Zona Sul; HM Lourenço Jorge (traumas) e CER Barra (casos clínicos) na Barra da Tijuca. Também serão realizadas ações de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, visando a orientar e acompanhar as instalações e serviços contratados para o evento.

Comlurb

A Comlurb preparou um planejamento especial para os eventos do G20, em diversos pontos das Zonas Sul e Central, com efetivo total de 3 mil garis, incluindo a manutenção regular de limpeza em toda a cidade no período. O planejamento prevê reforço de equipes em diversos pontos de atenção, como as vias principais de acesso à cidade, proximidade de hotéis que receberão as delegações e pontos turísticos.

As praias da Zona Sul receberão um reforço de efetivo e limpeza em três turnos, com a introdução de mais uma edição do programa Praia Limpa, além da instalação de 1.000 contêineres na faixa de areia. Durante os dias de eventos do G20, a cidade seguirá com sua rotina de serviços sem qualquer alteração.