Agentes da DRFC prenderam braço direito de líder do tráfico na Zona Norte - Divulgação

Publicado 12/11/2024 20:02 | Atualizado 12/11/2024 20:30

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (12), o gerente do tráfico de drogas no Complexo da Penha, Zona Norte. O homem, que não teve a identidade divulgada, seria braço direito da principal liderança da facção na região e foi capturado em um bar no Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, a partir de informações da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil.



O criminoso vinha sendo monitorado por participar em confrontos de traficantes para expandir territórios nos complexos da Penha e do Alemão.

De acordo com os agentes, em postagens nas redes sociais, ele ostentava armas de grosso calibre e tem perfil violento, com passagem por vários crimes.

O homem foi autuado em flagrante por associação para o tráfico.