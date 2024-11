Caso é alvo de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital - Renan Areias/Agência O Dia

Caso é alvo de investigação da Delegacia de Homicídios da CapitalRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/11/2024 19:07

Rio - Um homem suspeito de tentar matar a cunhada e de estuprar a própria filha foi preso em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta terça-feira (12). O caso mais recente aconteceu em 2022.

Segundo investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o acusado esfaqueou a irmã da ex-companheira no abdômen e braço. Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir, foi socorrida e levada a um hospital por um vizinho.

Antes da tentativa de feminicídio, ele já era alvo de um inquérito por abusar sexualmente a própria filha, em 2009. A denúncia em questão foi feita pela mãe da vítima à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, a partir dos dois casos, a especializada solicitou a prisão do suspeito e, com o mandado emitido, o localizou em Santa Cruz, na Zona Oeste.