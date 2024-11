Publicado 13/11/2024 00:00

Olhos do mundo estarão voltados para o Rio durante Cúpula do G20. Importante porta-voz dos emergentes, Brasil terá grande oportunidade de ocupar protagonismo na definição de políticas de cooperação internacional, principalmente as sociais e ambientais.

Mercado já não acredita que governo manterá inflação dentro da meta em 2024. Estimativa saltou para 4,62%, acima do teto definido em 4,5%. Além de castigar o povo, descontrole de preços afeta credibilidade da economia brasileira e afasta investidores.