'Trenzinho da alegria' tinha mais de dez infrações - Divulgação

'Trenzinho da alegria' tinha mais de dez infraçõesDivulgação

Publicado 12/11/2024 21:58 | Atualizado 12/11/2024 22:01

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (12), um "trenzinho da alegria" usado para apresentações e eventos na Ponte Rio Niterói, após constatar mais de dez infrações de trânsito no veículo.

Agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram o motorista por volta das 16h no sentido Niterói da via, altura da Praça do Pedágio. Durante a fiscalização, eles identificaram as seguintes infrações: sem luz de placa; sem para-brisas; apenas uma resina; disco de tacógrafo vencido; tacógrafo defeituoso; bancos sem cinto de segurança; transporte recreativo sem autorização; sem pneu estepe; alteração de cor; iluminação alterada; passageiros em pé; motorista com exame toxicológico vencido e sem curso especializado de transporte coletivo.



O veículo foi retido e encaminhado para o depósito, e o motorista recebeu as notificações pelas infrações de trânsito.