O caso foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca)Divulgação

Publicado 12/11/2024 19:48 | Atualizado 12/11/2024 22:03

Rio - Um bandido foi baleado por um policial civil ao tentar roubá-lo, no início da noite desta terça-feira (12), na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte. O homem foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar e não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo informações iniciais, o agente estava no carro quando dois bandidos em uma moto o cercaram e anunciaram o assalto. O piloto da moto tentou disparar e foi atingido pelo policial.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado por volta das 18h21. O criminoso estava acompanhado de outro homem, que conseguiu fugir do local.



O caso foi encaminhado a 19ª DP (Tijuca).